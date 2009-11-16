В ЕЦ увидели, что программы кандидатов написаны под копирку

Партия “Единый Центр” призывает кандидатов в Президенты Украины предложить механизмы реформирования местного самоуправления.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, об этом заявил председатель секретариата “Единого Центра” Владимир ШУМИЛКИН.

«Кандидаты в Президенты через СМИ и официальные страницы в сети Интернет должны донести конкретные планы действий по реформированию местного самоуправления: объяснить, как будет избираться власть на местах, какие полномочия она будет иметь и какими ресурсами будет обеспечена для выполнение этих полномочий», – сказал он.

«Сегодня все программы основных кандидатов, касающиеся местного самоуправления, носят сугубо декларативный характер и написаны фактически под копирку, – считает В.ШУМИЛКИН. - Так, Юлия ТИМОШЕНКО и Виктор ЯНУКОВИЧ выступают за «реформирование межбюджетных отношений в интересах местного самоуправления и предоставления ему больших полномочий». Однако никто из них ни на словах, ни в программе не предложил механизмов выполнения этого обещания. Эту же «болезнь» перенял и Арсений ЯЦЕНЮК – «полномочия, ответственность и доходы местной власти должны быть существенно усилены».

«Учитывая, что основные кандидаты являются народными депутатами или имеют парламентские фракции, самой эффективной формой представления их планов должны были бы стать конкретные законопроекты. Они должны касаться изменения избирательного законодательства, реформы межбюджетных отношений и реформы системы власти», – подчеркнул В.ШУМИЛКИН.

По его мнению, местное самоуправление требует не штампованных лозунгов, а конкретных действий в направлении усиления его полномочий. Поэтому, чтобы наполнить содержанием региональные туры кандидатов, он предлагает превратить их в обсуждение законодательных инициатив кандидата в сфере местного самоуправления.