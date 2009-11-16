Уго Чавес: женщины не толстеют, они лишь иногда поправляются

Глава Венесуэлы Уго Чавес, выступая по национальному телевидению, заявил, что в республике "много толстяков", и посоветовал гражданам заниматься физической зарядкой и здоровым питанием, чтобы похудеть, сообщает Associated Press.

"Я не говорю о толстых женщинах, потому что они никогда не толстеют, - проявил галантность президент, - они лишь иногда поправляются". Сам 55-летний глава государства похвалился, что благодаря упражнениям и здоровому питанию сбросил около девяти килограмм. Но признал, что мог бы скинуть еще несколько. "Нужно заниматься приседаниями, - посоветовал Уго Чавес, - и питаться правильно".

Диета и упражнения помогли президенту оставаться в форме для продолжения "Боливарианской революции", как он называет программу социальных реформ, проводимых в стране в течение более десяти лет его правления. Один из рецептов для похудания - замена пшеничного спагетти на пасту из риса. Соевые продукты, подметил глава государства, помогают как сбросить вес, так и замедлить старение.

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