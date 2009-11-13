Ющенко об армии и Тимошенко, БЮТ об армии и Ющенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО просит Верховную Раду начать следующую неделю с рассмотрения вопроса о финансировании армии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил во время встречи с жителями города Кременчуга Полтавской области, которую он проводил как кандидат в президенты Украины.

“Я обратился к депутатам Верховной Рады, чтобы они начали неделю из заслушивания информации о финансировании украинской армии”, – сказал Президент.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября, во время встречи с исполняющим обязанности министра обороны Валерием ИВАЩЕНКО Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что возлагает ответственность за разрушительные процессы в армии на премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО и требует от нее на протяжении двух дней профинансировать потребности Вооруженных сил.

В.ЮЩЕНКО отметил, что с 1991 года еще никогда не было такой сложной ситуации с финансированием Вооруженных сил. В частности, по его словам, с 12,8 млрд. грн., предусмотренных в государственном бюджете на финансирование Вооруженных сил в 2009 году, за десять месяцев было выделено лишь 7,3 млрд. В.ЮЩЕНКО отметил, что будет вынужден на следующей неделе созвать СНБО, чтобы решить вопрос финансирования армии.

Также он поручил и.о. министра обороны в течение трех дней подготовить предложения по оптимизации задач армии.

Президент отметил, что сегодня происходит серьезный процесс разрушения армии. Он сообщил, что в течение последних девяти месяцев из армии уволились 2 тыс. контрактников, 300 офицеров. На протяжении года Вооруженными силами не закуплено новое оборудование, оружие, боеприпасы.

В то же время в Блоке Юлии Тимошенко считают, что заявления Президента о финансирования армии – это лишь оружие в политической борьбе В.ЮЩЕНКО против правительства и лично премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

В частности, по информации пресс-службы Блока, народный депутат Украины от БЮТ Николай ПЕТРУК назвал заявления В.ЮЩЕНКО “популизмом” и “предвыборной риторикой”.

«Я прослужил в армии 43 года. Мне неприятно видеть, когда Главнокомандующий грубо использует тему Вооруженных сил в собственной избирательной кампании. Что должны чувствовать украинские солдаты и офицеры, понимая, что так называемая "обеспокоенность" Президента армией не имеет никакого отношения к их профессиональному долгу, к их жизни и жизни их семей, поскольку это просто предвыборная риторика кандидата в Президенты?» - сказал Н.ПЕТРУК.

По его словам, с одной стороны, В.ЮЩЕНКО подписывает авантюрные законопроекты, принятые парламентом с подачи Партии регионов, и требует от правительства десятки миллиардов на финансирование социальных расходов в условиях мирового финансового кризиса, при этом хорошо зная, что таких средств в бюджете просто не существует, а с другой стороны, требует увеличить финансирование армии.

"Так мне хотелось бы обратиться к Президенту как к Главнокомандующему: Виктор Андреевич, прекратите заниматься популизмом. Если вы хотите реального улучшения состояния дел в Вооруженных силах, не уничтожайте финансовую систему государства, которая и без того вынуждена выдерживать тяжелые удары мирового финансового кризиса. Не издевайтесь над военными, давая им надежду, предварительно забрав финансовые возможности у правительства", - добавил он.

Н.ПЕТРУК считает, что именно за время премьерства В.ЮЩЕНКО льготы для военнослужащих были отменены. "Пусть он скажет, сколько образцов новой техники поступило в армию за время его премьерства. И тогда не было кризиса. Именно ЮЩЕНКО забрал все льготы у военных», - отметил народный депутат.

Он подчеркнул, что на собственном опыте знает, что сегодня Вооруженные силы нуждаются во внимании и поддержке со стороны государства. "Армия, как и вся страна, переживает сложное время, но я уверен, что это не должно быть поводом для Главнокомандующего мостить себе поход на выборы по солдатским судьбам", - уверен Н.ПЕТРУК.