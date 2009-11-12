Ющенко требует от Тимошенко денег на армию и дает два дня

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО возлагает ответственность за разрушительные процессы в армии на премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО и требует от нее на протяжении двух дней профинансировать потребности Вооруженных сил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с исполняющим обязанности министра обороны Валерием ИВАЩЕНКО, происходившей в аэропорту «Борисполь» перед вылетом Президента в Полтавскую область.

В.ЮЩЕНКО отметил, что с 1991 года еще никогда не было такой сложной ситуации с финансированием Вооруженных сил. В частности, по его словам, из 12,8 млрд. грн., предусмотренных в государственном бюджете на финансирование Вооруженных сил в 2009 году, за десять месяцев было выделено лишь 7,3 млрд. В.ЮЩЕНКО отметил, что будет вынужден на следующей неделе созвать СНБО, чтобы решить вопрос финансирования армии.

Также он поручил и.о. министра обороны на протяжении трех дней подготовить предложения по оптимизации задач армии.

Президент отметил, что сегодня происходит серьезный процесс разрушения армии. Он сообщил, что в течение последних девяти месяцев из армии уволились 2 тыс. контрактников, 300 офицеров. На протяжении года Вооруженные силы не закупили ни нового оборудования, ни оружия, ни боеприпасов.

«Это серьезный процесс разрушения, в котором есть ответственность, вернее безответственность, одного человека - это премьер-министра», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что каждый месяц Ю.ТИМОШЕНКО отчитывается, что бюджет выполнен на 101-102%, и глава государства не понимает, почему эти деньги не доходят до армии. «Почему такое унизительное отношение?» - спросил Президент. По мнению В.ЮЩЕНКО, политические шоу и политический пиар, которые устраивает глава правительства, должны прикрыть лишь одно – тотальный кризис во всех отраслях украинской экономики. «Вона працює. Я маю на увазі, вона – це криза. І не дай Боже, щоб вона перемогла. Ми маємо зробити все, щоб вона з нами не жила», - сказал Президент.

Он назвал политику премьер-министра в отношении финансирования Вооруженных сил позором. При этом Президент отметил, что сегодня уровень задач армии, начиная с боевого дежурства, обеспечивается не в полной мере. «Это не моя политика», - сказал Президент, отметив, что вынужден лично заняться вопросом финансирования армии, для чего он и созывает СНБО на следующей неделе.

Он публично обратился к Ю.ТИМОШЕНКО с требованием на протяжении двух дней обеспечить финансирование армии на должном уровне. «Иначе мы станем свидетелями необратимых процессов», - сказал В.ЮЩЕНКО.