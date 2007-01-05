Клюев пообещал транспортный коридор через всю Украину

В 2007 году Украина намерена завершить строительство первого транспортного коридора, соединяющего восточную и западную границы нашей страны. Об этом сегодня в ходе пресс-брифинга заявил вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам А.КЛЮЕВА, в 2007 году можно соединить западную и восточную границы Украины. По его данным, на строительство дороги Киев-Глухов (направление на Россию) запланировано финансирование в объеме 1,1 млрд. грн., Киев-Харьков - 200 млн. грн., Киев-Львов - около 900 млн. грн. Как сообщил А.КЛЮЕВ, на строительство дороги Львов-Ужгород, «осталось закончить 70 км», уйдет около 250 млн. грн.

«К концу 2007 года мы этот первый транспортный коридор закончим и соединим автотрассами первой категории западную и восточную границы Украины», - заявил вице-премьер.

Кроме того, по словам А.КЛЮЕВА, в 2007 году будет вестись строительство автодорог от Харькова до Днепропетровска и Павлограда. «И потом от Павлограда на Симферополь мы будем рассматривать и объявлять конкурс на концессию, и из Симферополя на трассу Одесса-Киев, в этом направлении тоже будем объявлять конкурс на концессию», - сообщил А.КЛЮЕВ, добавив, что участок от Харькова до Днепропетровска «Укравтодор» полностью профинансирует и достроит, а на участок дальше на Юг, чтобы замкнуть Днепропетровск-Симферополь, и от Симферополя замкнуть на Одессу, а из Одессы на Киев и опять на западную границу - будут объявлены два конкурса на концессию.

Как сообщил глава Государственной службы автомобильных дорог Украины «Укравтодор» Владимир ДЕМИШКАН, в 2007 году планируется привлечь коммерческий кредит в сумме 4,3 млрд. грн. Кредит планируется привлечь на такие объекты, как Киев-Москва на участке от Вертиевки до коридора с Россией, Донецк-Днепропетровск на участках в Донецкой и Днепропетровской областях, Киев-Харьков на участке от Пырятина до Лубен. Кроме того, на магистральные дороги и противооползневые меры в Автономной республике Крым, Киев-Одесса на участке от Червонознаменки до Одессы, обход города Луганск, Киев-Ковель на участках в Киевской, Житомирской, Ривненской и Волынской областях, Харьков-Красноград-Новомосковск на участках Харьков-Перещипино-Новомосковск.