В понедельник Ющенко подумает, вводить ли чрезвычайное положение

В понедельник состоится очередное заседание СНБО относительно положения в Украине с эпидемией гриппа.

Об этом сообщил в эфире канала Интер представитель президента в парламенте Игорь Попов.

"В этот понедельник, через 3 дня проводим новое СНБО. Главная задача – посмотреть, как выполняется этот план, посмотреть, нужна ли его коррекция. Если какие-то пункты не выполняются, почему, чем нужно помочь: деньгами, координацией. Если не выходит это – то кадровыми перестановками", - сказал он.

Кроме того, по словам Попова, СНБО рассмотрит вопрос, надо ли продолжать карантин в школах и вузах.

"Если же мы увидим, что этот план невозможно выполнить с этим менеджментом, этими органами власти, лишь тогда может стать вопрос чрезвычайного положения. Если будет резкий всплеск заболеваемости!", - заявил представитель президента.

По словам Попова, "состоянием на сегодня (пятницу) мы справляемся с эпидемией без чрезвычайного положения".

Украинская правда