Завершилось выдвижение кандидатов в президенты
00:38, 07 ноября 2009Политика
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Регистрация продлится еще неделю
6 ноября в 24.00 завершилось выдвижение кандидатов в президенты на выборах 17 января 2010 г.
Регистрация претендентов на пост главы государства продлится до 13 ноября.
По информации Центризбиркома, сегодня зарегистрирован шестнадцатый кандидат - лидер Социалистической партии Украины Александр Мороз. ЦИК разрешила баллотироваться президенту Ивано-Франковской торгово-промышленной палаты Василию Гуменюку, который уже месяц носит "избирательную" фамилию Протывсих.
Сегодня документы на регистрацию подали лидер Прогрессивной социалистической партии Украины Наталья Витренко и мэр Ужгорода Сергей Ратушняк.
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