6 ноября в 24.00 завершилось выдвижение кандидатов в президенты на выборах 17 января 2010 г.

Регистрация претендентов на пост главы государства продлится до 13 ноября.

По информации Центризбиркома, сегодня зарегистрирован шестнадцатый кандидат - лидер Социалистической партии Украины Александр Мороз. ЦИК разрешила баллотироваться президенту Ивано-Франковской торгово-промышленной палаты Василию Гуменюку, который уже месяц носит "избирательную" фамилию Протывсих.

Сегодня документы на регистрацию подали лидер Прогрессивной социалистической партии Украины Наталья Витренко и мэр Ужгорода Сергей Ратушняк.