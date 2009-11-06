Ющенко привез Лукашенко на эпидемическое совещание

Президенты Украины и Беларуси Виктор ЮЩЕНКО и Александр ЛУКАШЕНКО прибыли в Ивано-Франковск.

Как передает корреспондент УНИАН, в аэропорту они примут участие в совещании с руководителями облгосадминистрации и руководителями областных правоохранительных органов по поводу эпидемической ситуации в регионе.

Также В.ЮЩЕНКО и А.ЛУКАШЕНКО дадут брифинг для журналистов.

После этого главы государств продолжат переговоры в государственной резиденции «Синегора».