Ющенко привез Лукашенко на эпидемическое совещание
15:27, 06 ноября 2009Политика
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После - в "Синегору"
Президенты Украины и Беларуси Виктор ЮЩЕНКО и Александр ЛУКАШЕНКО прибыли в Ивано-Франковск.
Как передает корреспондент УНИАН, в аэропорту они примут участие в совещании с руководителями облгосадминистрации и руководителями областных правоохранительных органов по поводу эпидемической ситуации в регионе.
Также В.ЮЩЕНКО и А.ЛУКАШЕНКО дадут брифинг для журналистов.
После этого главы государств продолжат переговоры в государственной резиденции «Синегора».
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