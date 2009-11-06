Регионал заявил в ГПУ о «грабеже» пенсионеров Пенсионным фондом

Народный депутат Украины от фракции Партии регионов Михаил ПАПИЕВ обратился к генеральному прокурору страны Александру МЕДВЕДЬКО с заявлением о совершении должностными лицами Министерства труда и Пенсионного фонда Украины преступления. Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба народного депутата.

По словам М.ПАПИЕВА, начиная с марта этого года, Минтруда и Пенсионный фонд Украины противозаконным способом осуществляют пересчет пенсий работающим пенсионерам с применением показателя заработной платы в среднем на одного человека по Украине не за 2008 год – 1573,99 грн., а за 2007 год - 1197, 91 грн. Это противоречит действующему законодательству о пенсионном страховании, в соответствии с которым должен применяться показатель средней заработной платы за предыдущий год. «Правительственные чиновники открыто, грабительским способом ежемесячно лишают украинских пенсионеров 250-400 гривен, не реагируя ни на внесенный протест прокуратуры, ни на юридическое заключение Министерства юстиции, - отметил парламентарий. - Почему такие действия остаются безнаказанными – должны дать ответ правоохранительные органы».

По убеждению депутата, «данный факт дает основания считать, что в действиях должностных лиц Минтруда и социальной политики и Пенсионного фонда есть признаки преступления, предусмотренного статьей 365 Уголовного кодекса Украины «Превышение власти или служебных полномочий». М.ПАПИЕВ напоминает, что их деятельность должна основываться на четком и неуклонном соблюдении положений Конституции и законов Украины, поэтому любые действия, выходящие за пределы полномочий, можно считать преступными.

М.ПАПИЕВ попросил генерального прокурора Украины считать свое депутатское обращение сообщением о совершении преступления и принять меры прокурорского реагирования для предотвращения подобного в будущем.