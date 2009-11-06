Балога прогнозирует Ющенко третье место на выборах
Политик изложил ход рассуждений
Лидер партии «Единый центр» Виктор БАЛОГА прогнозирует, что на выборах Президента победит лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.
Об этом он заявил в интервью журнала «Профиль».
«Премьер-министр отвечает за экономическую ситуацию в стране. Тех денег, что в ближайшее время придут в Украину от МВФ – это 4 миллиарда долларов – не хватит, чтобы закрыть выплаты пенсий и помощь социально незащищенным. Своих денег тоже нет – доходная часть бюджета в этом году наполняется на 40%. Декабрь и январь покажут, что в казначействе нет средств на пенсии, и этот аргумент окажется решающим в победе ЯНУКОВИЧА с еще большим отрывом от ТИМОШЕНКО, чем это показывают сегодняшние рейтинги. Не на 10%, а думаю, на 13-14%», – заявил В.БАЛОГА.
При этом, по его мнению, третье место на выборах Президента займет нынешний глава государства Виктор ЮЩЕНКО. «Ведь он действующий Президент, и только это даст ему 5-7% голосов тех, кто традиционно голосует за власть, за стабильность, кто просто побаивается неминуемых изменений при ТИМОШЕНКО или ЯНУКОВИЧЕ», – считает лидер ЕЦ.
«Многие проголосуют за ЮЩЕНКО просто потому, что он не терроризировал бизнес, не делал резких поворотов ни влево, ни вправо. Он не предавал ту нишу, которую занял с 2005 года. Да, ему не интересна экономика, ему не интересно строительство своей партии. Но ему интересно строительство государства и гуманитарная сфера, важна независимость Украины. Он строит ее такой, какой представляет, и в нашем обществе есть достаточно большой процент людей, которые готовы голосовать за то, чтобы это строительство продолжалось», – отметил В.БАЛОГА.
Он добавил, что В.ЮЩЕНКО как не имел электората в восточных областях, так его и не приобрел. Но на Галичине его рейтинг растет, как и в целом на Западной Украине. Рост также намечается и в Центре. Именно поэтому, считает политик, действующий Президент получит на выборах 10-12% поддержки.