Балога прогнозирует Ющенко третье место на выборах

Лидер партии «Единый центр» Виктор БАЛОГА прогнозирует, что на выборах Президента победит лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

Об этом он заявил в интервью журнала «Профиль».

«Премьер-министр отвечает за экономическую ситуацию в стране. Тех денег, что в ближайшее время придут в Украину от МВФ – это 4 миллиарда долларов – не хватит, чтобы закрыть выплаты пенсий и помощь социально незащищенным. Своих денег тоже нет – доходная часть бюджета в этом году наполняется на 40%. Декабрь и январь покажут, что в казначействе нет средств на пенсии, и этот аргумент окажется решающим в победе ЯНУКОВИЧА с еще большим отрывом от ТИМОШЕНКО, чем это показывают сегодняшние рейтинги. Не на 10%, а думаю, на 13-14%», – заявил В.БАЛОГА.

При этом, по его мнению, третье место на выборах Президента займет нынешний глава государства Виктор ЮЩЕНКО. «Ведь он действующий Президент, и только это даст ему 5-7% голосов тех, кто традиционно голосует за власть, за стабильность, кто просто побаивается неминуемых изменений при ТИМОШЕНКО или ЯНУКОВИЧЕ», – считает лидер ЕЦ.

«Многие проголосуют за ЮЩЕНКО просто потому, что он не терроризировал бизнес, не делал резких поворотов ни влево, ни вправо. Он не предавал ту нишу, которую занял с 2005 года. Да, ему не интересна экономика, ему не интересно строительство своей партии. Но ему интересно строительство государства и гуманитарная сфера, важна независимость Украины. Он строит ее такой, какой представляет, и в нашем обществе есть достаточно большой процент людей, которые готовы голосовать за то, чтобы это строительство продолжалось», – отметил В.БАЛОГА.

Он добавил, что В.ЮЩЕНКО как не имел электората в восточных областях, так его и не приобрел. Но на Галичине его рейтинг растет, как и в целом на Западной Украине. Рост также намечается и в Центре. Именно поэтому, считает политик, действующий Президент получит на выборах 10-12% поддержки.