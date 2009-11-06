Тимошенко заглянет на комбинат им. Ильича

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отбыла с рабочей поездкой в Мариуполь (Донецкая область).

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе поездки Ю.ТИМОШЕНКО ознакомится с работой ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» и проведет встречу с коллективом предприятия.

Также премьер-министр планирует провести в Мариуполе совещание на тему: «О работе ГМК, выполнении меморандума о взаимопонимании между правительством и предприятиями горно-металлургического комплекса, и главное задание по развитию отрасли».

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО в ходе поездки встретится с преподавателями и студентами Приазовского государственного технического университета.

Также Ю.ТИМОШЕНКО планирует выступить в прямом эфире местного телевидения.

Сегодня поздно вечером Ю.ТИМОШЕНКО планирует вернуться в Киев.