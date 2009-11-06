Тимошенко просит Ющенко больше не запрещать поставки медоборудования

В Кабинете министров ожидают, что аппараты искусственной вентиляции легких, закупленные в Австрии, начнут поступать в Украину уже в течение ближайшего месяца.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила на совещании в Черновицкой облгосадминистрации по вопросам борьбы с эпидемией гриппа.

Она подчеркнула, что правительству удалось возобновить контракты на поставку медицинского оборудования из ряда стран, в том числе из Австрии, которые были прерваны в результате ветирования Президентом Украины ряда правительственных постановлений.

«Учитывая, что мы не остановились и мы сразу после ветирования начали возобновлять полностью все контракты, полностью всю систему правительственных гарантий и возобновили сотрудничество с банком, хотя Австрия сказала, что если ветируются эти документы, то, возможно, Украине не нужны аппараты искусственной вентиляции легких… Но мы убедили, что это нужно, и сейчас, на эту минуту мы уже экстренно возобновили все, что смогли, и мы ожидаем в течение месяца получить от тысячи до двух тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также подчеркнула, что в течение максимум четырех месяцев удастся начать реализацию контрактов с другими странами по поставке медицинского оборудования.

«Для этого мы обратились к Президенту с просьбой больше не налагать вето, потому что одновременно на десять постановлений правительства было наложено вето, а это покупка трех тысяч автомобилей скорой помощи и 700 реанимобилей… Это и реанимационные столы, инкубаторы для детей, цифровые рентгенаппараты – большой спектр оборудования», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.