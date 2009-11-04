Политолог Голобуцкий понимает, почему нервничает Яценюк

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что тезис об эпидемии гриппа как политической технологии, озвученный кандидатом в президенты, лидером «Фронта перемен» Арсением ЯЦЕНЮКОМ, можно расценивать как попытку уменьшить значимость всех оперативных действий по противодействию эпидемии, осуществленных другими кандидатами на пост главы государства.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО.

«ЯЦЕНЮК, находящийся в стороне от реальной власти, не может в сложившейся эпидемиологической ситуации предпринимать активные действия по борьбе с гриппом в масштабах страны. Поэтому он нервничает по причине того, что накануне выборов свою эффективность в форс-мажорных обстоятельствах могут проявить его конкуренты, в частности, действующий премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО. В то же время, рейтинг ЯЦЕНЮКА пошатнулся и сохраняет тенденцию к снижению. Поэтому подобные заявления Арсения Петровича стоит расценивать как попытку улучшить свои электоральные показатели через занижение роли других кандидатов в борьбе с пандемией», - считает А.ГОЛОБУЦКИЙ.

В то же время, по его мнению, ситуация вокруг эпидемии гриппа не должна быть использована в «циничных политических разборках между группами влияния».

«Однако, - отмечает эксперт, - с точки зрения технологии, любое опровержение факта эпидемии может выглядеть как попытка если не помочь, то хоть выделиться на фоне общей стратегии политической дискуссии. Видимо, на это направлены подобные заявления ЯЦЕНЮКА», - делает вывод А.ГОЛОБУЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, кандидат на пост Президента Украины А.ЯЦЕНЮК считает, что ситуация вокруг эпидемии гриппа в стране является политической технологией, заложниками которой стали напуганные люди. «На это сейчас направлена вся государственная машина – манипулировать людьми. Тогда эти люди не могут принять решение, потому что их загнали в такие условия», - считает А.ЯЦЕНЮК.

При этом он сообщил, что как член парламентского комитета по вопросам здравоохранения объехал четыре области: Львовскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую, – где пообщался с врачами. «Это люди, которые спасли сотни и тысячи жизней. Они говорят: да, действительно, у нас не типичное сезонное явление, в принципе, пороговые показатели несколько выросли. Но нет эпидемии. Они справляются со всем, причем справляются самостоятельно. Центральная власть не сделала ничего для того, чтобы помочь людям. Все лежит на плечах медицинского персонала, мэров городов», – заявил политик. Также он убежден, что истерия и паника были спровоцированы.

А.ЯЦЕНЮК обратил внимание на то, что «эпидемия» разгорелась именно в четырех западных областях: «Там что у нас, франкфуртский аэропорт, где самое большое перемещение людей? Почему этого возбудителя нет в городе Киеве? Это – четыре области, где идет самая большая борьба, как они говорят, за электорат».