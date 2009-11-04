Тимошенко похвалила команду Черновецкого, просит работать дальше

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Министерство здравоохранения Украины подтверждает наличие вируса “калифорнийского” гриппа в умершего в Киеве человека.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на селекторном совещании.

«Я только что услышала от министра здравоохранения, что это официально подтверждено, что есть один человек», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, глава правительства подчеркнула, что мероприятия, принимаемые киевской городской властью, масштабны и оправданны. «И я просила бы, чтобы в такой динамике, в которой вы начали, чтобы вы и дальше, вплоть до того момента, когда в Украине будет завершена опасность распространения инфекции, работали», - обратилась глава правительства к киевской городской власти.