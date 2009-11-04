ВР согласилась с предложениями Ющенко к закону о выборах

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам выборов Президента Украины», внесенного Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 227 народных депутатов из 435 зарегистрированных в зале.

На заседании парламента заместитель главы Секретариата Президента Марина СТАВНИЙЧУК, представляя законопроект, отметила, что им предлагается устранить несогласованности в законе и учесть решение Конституционного суда и рекомендации Венецианской комиссии и ОБСЕ.

По ее словам, «норма относительно максимального количества избирателей на избирательном участке должна быть унифицирована в соответствии с законодательством о выборах народных депутатов Украины – не 3 тыс. избирателей, а 2 тыс. 100, что отвечает рекомендациям Венецианской комиссии».

Она отметила, что также предусмотрено законопроектом уточнить классификацию избирательных участков.

М.СТАВНИЙЧУК сообщила, что законопроектом предусмотрено усовершенствовать механизм создания специальных избирательных участков. По ее словам, в состав участковых избирательных комиссий на специальных избирательных участках не могут входить работники соответствующего заведения или учреждения.

М.СТАВНИЙЧУК сообщила, что также предлагается уточнить порядок составления и уточнения списков избирателей, в частности, в части сроков обжалования неточностей в списках избирателей.

Она сообщила, что законопроектом предусмотрено, что за два дня до дня выборов списки закрываются и изменения в них не вносятся, кроме случаев по решению суда.