Мусияка: после чрезвычайного положения должна быть новая дата выборов

Известный юрист, профессор, народный депутат двух созывов Виктор Мусияка считает, что в случае введения чрезвычайного положения в связи с эпидемией гриппа, после его окончания нужно назначить новую дату выборов Президента. Об этом он сказал в интервью «Главреду».

Мусияка отметил, что этот нюанс не предусмотрен ни Законом о выборах Президента, ни каким-либо другим законом. «Что в этом случае делать? Ясно, что выборы надо остановить. Но есть правовые механизмы, которые предусматривают приостановление процесса и перерыв. Если выборы приостанавливаются, то по окончании обстоятельств, процесс продолжается. В случае перерыва –процесс начинается заново. В любом случае, будь это приостановление или перерыв, это уже новая дата выборов», - сказал юрист.

По его мнению, должен быть перерыв, после чего процесс надо начинать заново. «Иначе кандидаты будут в неравных условиях: кто-то успел провести агитацию, а кто-то мог бы это сделать, но у него не было такой возможности», - сказал Мусияка.

Он отметил, что такого прецедента еще не было. «Если это произойдет, то за 60 дней чрезвычайного положения необходимо подготовить все необходимые изменения хотя бы в Закон о выборах Президента. Как только закончится чрезвычайное положение, надо будет назначить новую дату выборов. Но вот прерывать или приостанавливать процесс – это зависит от народных избранников», - сказал Мусияка.