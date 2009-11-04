Мэр Львова написал письмо кандидатам в президенты

Мэр Львова Андрей САДОВЫЙ обратился к лидерам политических сил, кандидатам на должность Президента Украины с открытым письмом, в котором содержится призыв перечислить часть избирательных фондов на приобретение современной вирусологической и микробиологической лабораторий.

Текст письма передала УНИАН пресс-служба Львовского городского совета.

В письме А.САДОВЫЙ подчеркивает, что эпидемия гриппа обнажила среди прочих такую проблему, как нехватка диагностического оборудования для быстрого определения причин заболевания. По его словам, в соседней Польше современные лаборатории для диагностики происхождения вирусов государство обустроило в каждом воеводском городе.

“Учитывая, что Кабинет министров Украины на три недели запретил проведение массовых мероприятий, обращаюсь к вам с просьбой перечислить часть избирательных фондов на приобретение современной вирусологической и микробиологической лабораторий. По предварительной информации стоимость такой лаборатории составляет 1 млн. 200 тыс. евро. Львовский городской совет готов разместить и обслуживать эту лабораторию в самой большой больнице Западной Украины – Львовской городской клинической больнице скорой медицинской помощи. Такая лаборатория могла бы использоваться в качестве базовой для Западной Украины”, - говорится в письме.