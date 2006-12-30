Тимошенко объяснила, почему согласилась стать секретарем СНБО

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО подтвердила, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в октябре этого года предлагал ей занять должность секретаря Совет национальной безопасности и обороны.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в своей статье «Мемуары одного года, или 12 мгновений из жизни украинской политики», опубликованной в еженедельнике «Зеркало недели» (№50 (629) от 30 декабря 2006 г.).

«В конце сентября Президент впервые после создания «широкой коалиции» пригласил меня к себе на разговор. Речь шла о следующем: ТИМОШЕНКО назначается секретарем Совета национальной безопасности и обороны, парламент распускается, в стране проходят блиц-реформы, повышаются заработные платы, пенсии и социальные выплаты, так называемая политическая реформа через Конституционный Суд отменяется. Проводятся досрочные выборы, демократическая команда возвращается к власти... Быть секретарем СНБО рядом с пестрой и хаотически работающей командой Президента — это не конфеты кушать (не завидую сегодня ГАЙДУКУ). И потому я сразу отвергла эту мысль», - пишет Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, «но этот сценарий казался единственно возможным». «Мы еще несколько раз встречались с Президентом и новым председателем Секретариата БАЛОГОЙ и обсуждали детали его реализации. После того я с тяжелым сердцем дала согласие в отношении должности секретаря Совета нацбезопасности», - сообщает лидер БЮТ.

При этом она отмечает, что половина ее команды снова была против. «Снова — во главе с ТУРЧИНОВЫМ. Это авантюра — идти на должность секретаря СНБО, был убежден Александр Валентинович. Президент меняет свои решения каждый день. Сегодня у него — реформы, а завтра — широкая коалиция. Однако переговоры продолжались. До тех пор, пока Президент не начал пугать мной ЯНУКОВИЧА. Аналитики, приближенные к Секретариату Президента, прозрачно намекали в средствах массовой информации: если ЯНУКОВИЧ не будет хорошо вести себя, то ТИМОШЕНКО станет секретарем СНБО». По словам Ю.ТИМОШЕНКО, «стало понятно, что предложение об этой должности было только страшилкой для ЯНУКОВИЧА. Впрочем, утром 10 октября мне позвонил глава Секретариата Виктор БАЛОГА и сказал, что сегодня указ будет, а перед этим нужно еще раз встретиться, чтобы окончательно обсудить детали. Указ в самом деле появился 10-го... о назначении секретарем СНБО Украины Виталия ГАЙДУКА. Любопытно, что я даже не обиделась. Наверное, привыкла. Даже вздохнула с облегчением...».

Как сообщал УНИАН, в конце сентября 2006 года информацию о возможном назначении Ю.ТИМОШЕНКО секретарем СНБО подтвердил бывший народный депутат Александр ВОЛКОВ, который раньше входил в ее окружение.

Сама Ю.ТИМОШЕНКО во время общения со представителями СМИ не давала прямого ответа на вопросы, касающиеся ее назначения на должность секретаря СНБО.

В свою очередь, В.ЮЩЕНКО не исключал возможности назначения лидера БЮТ секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Позже Президент заявил, что решение о назначении секретаря СНБО будет принимать в контексте взаимоотношений в треугольнике «Верховная Рада – Президент – правительство».

10 октября глава государства своим указом назначил Виталия ГАЙДУКА секретарем СНБО.