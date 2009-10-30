Литвин говорит, что не получал бумаг о внеочередном заседании ВР

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН отмечает, что в парламент не поступали документы о проведении завтра внеочередного заседания ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам, комментируя заявление представителей фракции Партии регионов о необходимости провести в субботу, 31 октября, внеочередное заседание для обсуждения эпидемической ситуации.

В.ЛИТВИН отметил, что если такая инициатива и существует, «то вполне очевидно, что это опять же предвыборный ход».

Он отметил, что данный вопрос необходимо рассмотреть в парламенте, «но не в плане выпуска пара». «Нужно проанализировать решения, которые приняты на уровне исполнительной власти, Министерства здравоохранения, местных органов власти, и посмотреть, что мы должны сделать, потому что иначе это будет очередной всплеск паники, крика, которые не добавят ничего положительного», - подчеркнул В.ЛИТВИН.

Ряд СМИ сообщили о том, что фракция Партии регионов призывает провести завтра внеочередное заседание ВР по эпидемической ситуации в Украине.