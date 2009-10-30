Госкомтелерадио объявил новый состав Общественного совета (список)

Утвержден новый состав и определены приоритеты деятельности Общественного совета при Государственном комитете по телевидению и радиовещанию Украины.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью и СМИ Госкомтелерадио, сегодня состоялось учредительное собрание нового состава общественного совета при этом ведомстве.

В Госкомтелерадио объясняют, что изменения в Общественном совете обусловлены не совсем эффективной деятельностью предыдущего состава этой структуры.

“Он находился в состоянии реформирования, а, следовательно, продолжительное время не собирался и не работал. Впрочем, существует насущная потребность сверять правильность курса государственной политики в информационной и издательской сферах с общественным мнением”, - говорится в пресс-релизе Госкомтелерадио.

В обновленный Общественный совет вошли представители общественных организаций: Ольга БОЛЬШАКОВА (Восточноевропейский институт проблем медиа), Екатерина КОТЕНКО (ассоциация «Индустриальный телевизионный комитет»), Татьяна КОТЮЖИНСКАЯ (Национальный союз журналистов), Екатерина МЯСНИКОВА (Независимая ассоциация языковедов), Алексей ПОГОРЕЛОВ (Украинская ассоциация издателей периодической прессы), Александр ЧЕВГАН (ассоциация «Независимые региональные издатели Украины»), Тарас ШЕВЧЕНКО (Институт медиа-права), Виктор ШЛИНЧАК (Институт мировой политики), Евгений БЫСТРИЦКИЙ (Международный фонд «Возрождение»); представители ведущих украинских СМИ: Наталия ЛИГАЧЕВА («Телекритика»), Сергей РАХМАНИН («Зеркало недели»), Александр БОГУЦКИЙ (ICTV), Александр МАРТЫНЕНКО («Интерфакс-Украина»); народные депутаты Украины Елена БОНДАРЕНКО, Ирина ГЕРАЩЕНКО, Елена КОНДРАТЮК, Юрий СТЕЦЬ; а также ректор Украинской академии книгопечатания, доктор технических наук Богдан ДУРНЯК и председатель Центрального комитета профсоюза работников культуры Украины Людмила ПЕРЕЛЫГИНА.

Как отметил и.о. председателя Госкомтелерадио Олег НАЛИВАЙКО, ведомство открыто для сотрудничества с общественностью.

”Мы рассчитывает на помощь Общественного совета в разработке качественно новых законопроектов, которые касаются порядка разгосударствления СМИ, создания общественного телевидения и радиовещания”, - отметил он.

Среди других документов, которые необходимо вынести на обсуждение Общественного совета, Госкомтелерадио определяет проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно маркировки экземпляров книжных изданий».

Законопроект должен предотвратить наполнение отечественного книжного рынка контрафактной печатной продукцией, а также изданиями, выпущенными с нарушением авторских и смежных прав с целью легализации книжного рынка и создания экономических условий для эффективного развития именно отечественного рынка книгоиздания.

”Также комитет намерен довести до логического завершения работу над проектом Закона Украины “О внесении изменений в Закон Украины “Об издательском деле”, который в июне этого года по результатам рассмотрения в первом чтении был отклонен Верховной Радой” - отметил О.НАЛИВАЙКО, и объяснил, что нормы действующего Закона «Об издательском деле», который был принят еще в 1997 году, частично не отвечают реалиям сегодняшнего дня и нуждаются в усовершенствовании.