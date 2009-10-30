Томенко думает, что Тимошенко будет договариваться с четырьмя соперниками

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО считает, что участникам президентских выборов следует договариваться о стратегии поведения на следующий день после второго тура, имея крайне высокую конкуренцию внутри собственного электорального поля.

Об этом он сказал в интервью «Левому берегу».

По словам Н.ТОМЕНКО, «те депутаты, которые ближе к нам, они обречены с нами договариваться – у них нет других перспектив. Ну, например, если с нами не договаривается ЯЦЕНЮК, у него остается два варианта. Первый – призвать голосовать за ЯНУКОВИЧА, в обмен на что получить какой-то пост, возможно. Следует учитывать: его карьера как самостоятельного политика на этом закончится. Второй – более хитрый, промолчать – не призывать своих сторонников поддержать во втором туре кого-либо или сказать: «голосуйте как думаете» либо «голосуйте против всех». На самом деле, это синонимично открытой поддержке ЯНУКОВИЧА. Ведь абсолютное большинство сторонников ЯЦЕНЮКА вообще не придут на второй тур или проголосуют все-таки за ТИМОШЕНКО».

При этом, отметил Н.ТОМЕНКО, если Арсений ЯЦЕНЮК «будет действовать таким образом и поможет победить ЯНУКОВИЧУ, то перспектив него на следующую парламентскую я не вижу. Если же решит поддержать ТИМОШЕНКО, поставив ей публичные условия какие-то, допустим: чтоб у нее в команде были исключительно профессионалы, а внешняя политика была такой-то, то свой собственный электорат за собой сохранит. Таким образом, ЯЦЕНЮК, как ни крути, обречен поддерживать Юлию Владимировну».

Также Н.ТОМЕНКО считает, что «если анализировать ситуацию в целом, реальная позитивная динамика роста рейтингов среди кандидатов «второго эшелона» есть сегодня только у ТИГИПКО».

Он подчеркнул, что для победы во втором туре лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО «следует договориться со всеми, кто набрал больше трех процентов. О СИМОНЕНКО, по понятным причинам, мы не говорим – он примет сторону ЯНУКОВИЧА. Мы говорим о ЯЦЕНЮКЕ, ЛИТВИНЕ, ТИГИПКО». При этом, подчеркнул Н.ТОМЕНКО, у Анатолия ГРИЦЕНКО «трех процентов не будет. А вот договоренности с этими тремя – важное условие для победы ТИМОШЕНКО во втором туре. Хотя, и ГРИЦЕНКО, и ТЯГНИБОК не помешают».

Кроме того, считает вице-спикер, нынешний Президент Виктор ЮЩЕНКО – “серьезный конкурент ТЯГНИБОКУ, за счет доминирования правоцентристской риторики».

«ТИГИПКО, ЯЦЕНЮК, ЮЩЕНКО, ЛИТВИН – те, с кем должны договориться мы, прежде, чем это сделает ЯНУКОВИЧ», - добавил он.