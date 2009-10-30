Ющенко не отменил завтрашнюю поездку во Львов

Во Львове отменены все массовые мероприятия к 91-й годовщине создания Западно-Украинской народной республики.

Об этом сообщил УНИАН председатель Львовской областной государственной администрации Николай КМИТЬ.

Вместе с тем львовский губернатор отметил, что предварительно запланированная на 31 октября поездка главы государства Виктора ЮЩЕНКО во Львов не отменяется.

31 октября Президент Украины с рабочей поездкой будет находиться во Львове, чтобы провести рабочее совещание с председателями администраций областей Западной Украины относительно ситуации с заболеваемостью гриппом А/H1N1, сообщил Н.КМИТЬ.

Как сообщал УНИАН, согласно предыдущей программе поездки, 31 октября во время рабочей поездки во Львовскую область Президент Украины намеревался принять участие в ІХ конференции ЛОО политической партии «Наша Украина», а также - в церемонии возложения цветов к Мемориалу Украинским Сечевым Стрелкам, в возложении цветов к могиле Богдана-Игоря Антонича. Кроме этого, планировалось, что В.ЮЩЕНКО примет участие в мероприятиях к 65-й годовщине смерти митрополита Андрея Шептицкого и в торжественной академии по случаю 91-й годовщины образования ЗУНР во Львовском оперном театре.