Томенко: мы или на Банковой, или в оппозиции, третьего не дано

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО считает, что после выборов все в парламенте «будут на стороне нового Президента».

Об этом он сказал в интервью «Левому берегу».

По словам Н.ТОМЕНКО, «о самороспуске – механизме сложения 150-ти мандатов, не говорю, поскольку в Партии регионов и в БЮТ многие знают, что они уже не станут депутатами, в НСНУ – тем более».

Относительно роспуска Верховной Рады по инициативе Президента вице-спикер считает, что «все зависит от того, какой именно формат сотрудничества он предложит фракциям».

На вопрос журналиста о вероятности того, что после первого тура выборов премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО или лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, предвидя проигрыш, попытаются сделать все, чтобы второй тур не состоялся или результаты первого признали недействительными, Н.ТОМЕНКО ответил: «Наша команда должна четко для себя сформулировать: мы или на Банковой, или в оппозиции. Третьего – вроде попыток срыва или чего-то подобного - не дано».

«Пока подобных «деструктивных» настроений ни у ТИМОШЕНКО, ни у ЯНУКОВИЧА не наблюдается. В отличие от ЮЩЕНКО. Который, в силу его характера и настроя команды, убежден: займет второе место. И победит потом ЯНУКОВИЧА. Сложно прогнозировать его реакцию, когда окажется, что «второе» место – четвертое, на самом деле, а то и пятое», - сказал Н.ТОМЕНКО.