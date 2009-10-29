В пятницу, 30 октября, в 11.00 в помещении Национального пресс-центра телевидения и радиовещания Украины (ул. Крещатик, 26) состоится учредительное собрание обновленного общественного совета при Госкомтелерадио.

Как сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Госкомтелерадио, в повестке дня:

1. Избрание председателя и секретаря общественного совета.

2. Обсуждение перспективного плана работы и направлений деятельности.

3. Назначение даты проведение следующего заседания.

Перед членами общественного совета, в состав которого вошли представители общественных организаций, влиятельных СМИ, научные работники, народные депутаты Украины, выступит и.о. председателя Госкомтелерадио Олег НАЛИВАЙКО.

Приглашаем представителей СМИ для освещения этого события.

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