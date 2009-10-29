Родственники моряков "Арианы" 6 месяцев не могут достучаться до власти

Родственники украинских моряков – членов экипажа судна “Ариана” обращаются с призовом к украинской власти, судовладельцу и мировой общественности ускорить освобождение судна и экипажа из плена сомалийских пиратов.

Об этом родственники моряков заявили на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, депутат Одесского горсовета Светлана ФАБРИКАНТ отметила, что родственники моряков обращались “во все инстанции”, однако за шесть месяцев не получили “никаких положительных результатов”.

По ее словам, сегодня направлено уже четвертое обращения на имя Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, на три из них никакой реакции не получено. “Была только одна реакция с расписанием часов приема приемной”, - добавила она.

По словам С.ФАБРИКАНТ, в СБУ родственникам ответили, что “штаб по спасению “Арианы” создан еще в мае и работа проводится”.

С.ФАБРИКАНТ отметила, что большую часть времени родственники молчали, т.к. боялись навредить своим близким.

“Самое главное, что на сегодня хотят услышать родственники моряков, - это их голоса. За шесть месяцев они не слышали родных голосов и не знают, в каком состоянии они находятся”, - сказала она.

Одна из участниц пресс-конференции Галина ФЮТ обратилась к человеку, который руководит действиями пиратов, с призовом “проявить гуманность и человеколюбие” и отпустить моряков. При этом она отметила, что этот человек не выходит на связь с родственниками моряков и предположила, что он, “возможно, хочет этим показать, что его не интересуют деньги, и он хочет, чтобы мировое сообщество проявило интерес к его стране”.

“Мы обращаемся к господину Мухаммеду отпустить членов экипажа “Ариана”, после такого шага мы обратимся ко всему мировому сообществу с просьбой предоставить гуманитарную помощь народу Сомали. Также мы готовы обратиться к правительству Украину с просьбой предоставить политическое убежище тем сомалийцам, которые захотят начать новый образ жизни”, - заявила Г.ФЮТ.

Также она сообщила, что судовладелец готов заплатить выкуп за “Ариану”.

Кроме того, родственники моряков сообщили, что экипаж судна имеет страховку, однако она не предусматривает случай захвата судна пиратами.

В свою очередь, родственница одного из моряков Анна МОРУГОВА сообщила, что родственники моряков обращались ко многим кандидатам в президенты и народным депутатам, однако помочь согласился только Сергей ТИГИПКО.

“На сегодняшний день только один человек нам протянул руку помощи - Сергей ТИГИПКО. Это человек, который пришел и сказал: “Ребята, я вам ничего не буду обещать, но всем чем смогу, я помогу”, - сказала она.

Родственники моряков также отметили, что не хотят никакого силового вмешательства при решении вопроса об освобождении моряков из плена, они настаивают, что проблема должна быть решена исключительно дипломатическим путем.

Кроме того, родственники моряков сообщили, что у судовладельца “Арианы” в государственном предприятии по трудоустройству моряков "Укркрюинг" обслуживается еще восемь судов, и одесские моряки рекомендуют заблокировать их работу.

Сегодня в 15.00 родственникам украинских моряков назначена встреча с министром иностранных дел Петром ПОРОШЕНКОМ. Они надеются увидеть новые фотографии с “Арианы” и услышать голоса своих близких.

Также они намерены сегодня пойти к Посольству Греции в Украине и передать обращение премьер-министру Греции и послу. “Мы хотим быть услышанными и хоть как-то повлиять на ситуацию”, - сказала С.ФАБРИКАНТ.

Как сообщал УНИАН, греческий сухогруз "Ариана" под флагом Мальты с 24 моряками-украинцами на борту был захвачен пиратами в ночь на 2 мая во время транспортировки 35 тыс. тонн сои из Бразилии в Иран. Судовладелец не может договориться с пиратами, требующими за судно 3 млн. дол.