Ехануров готовится перейти в наступление

Первый заместитель главы секретариата президента Юрий Ехануров вчера заявил, что Генпрокуратура не имеет претензий к его деятельности на посту главы военного ведомства, пишет "Коммерсантъ-Украина". Он также сообщил, что подал апелляцию на решение окружного административного суда, которым ему было отказано в удовлетворении иска о незаконности увольнения с должности министра обороны в июне. По словам господина Еханурова, если суд не восстановит его в этой должности, президент Виктор Ющенко повторно подаст его кандидатуру на пост министра обороны.

О результатах проверки Генпрокуратуры (ГПУ) Юрий Ехануров сообщил вчера на VIII съезде возглавляемого им Союза предпринимателей малых, средних и приватизированных предприятий. Делегаты съезда заслушали отчет о проделанной работе и провели выборы руководства Союза. Почетным президентом организации единогласно был переизбран господин Ехануров.

После закрытия съезда Юрий Ехануров обратился к делегатам в неформальной обстановке. "Позавчера (26 октября) в секретариат президента, парламент и все заинтересованные органы поступили результаты проверки Генпрокуратурой деятельности Минобороны и моей деятельности как министра. Вопросов ко мне нет",– заявил, в частности, господин Ехануров.

Напомним, с марта по июнь премьер-министр Юлия Тимошенко регулярно обвиняла Юрия Еханурова, который в то время являлся министром обороны, в неэффективном использовании бюджетных средств. На заседании Кабмина 20 мая госпожа Тимошенко пообещала министру направить в Генпрокуратуру отчет председателя Главного контрольно-ревизионного управления Николая Сивульского, проводившего проверку деятельности Минобороны. После этого отчет ГлавКРУ был отправлен в Генпрокуратуру. В июне Верховная рада удовлетворила представление Кабмина об отставке господина Еханурова.

Уволенный министр обороны обратился в суд с иском о незаконности своей отставки. Главным аргументом в свою пользу он называл тот факт, что автором постановления о его увольнении выступила не премьер-министр, как того требует закон "О Кабинете министров", а народные депутаты (Валерий Писаренко и Андрей Кожемякин, оба – БЮТ). Тем не менее 9 июля окружной административный суд Киева (ОАС) отказал Юрию Еханурову в удовлетворении данного иска. 16 июля господин Ехануров продемонстрировал это решение журналистам – в нем также утверждалось, что информация ГлавКРУ "не подтвердилась в ходе проверки Генеральной прокуратурой", а вопрос увольнения министра обороны "носит исключительно политический характер" и не связан с исполнением его обязанностей на посту министра обороны.

Как сообщил вчера руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Юрий Бойченко, беседуя с делегатами съезда, господин Ехануров говорил о результатах проверки, завершенной ГПУ в июне. Эти же результаты упоминались в процитированном Юрием Ехануровым в июле решении ОАС. "Они направлены в госорганы только сейчас, поскольку мы ожидали окончания всех проверок, которые также проводили ГлавКРУ, Государственная налоговая администрация и другие контролирующие органы",– объяснил господин Бойченко.

Юрий Ехануров вчера также сообщил, что подал апелляцию на решение ОАС от 9 июля. "Документы находятся на рассмотрении, результат будет оглашен в ближайшее время. Но если суд не решится взять на себя ответственность и принять решение, президент уже заявил о готовности подать мою кандидатуру на пост министра обороны повторно",– добавил бывший министр. Напомним, глава секретариата президента Вера Ульянченко ранее уже заявляла, что после завершения всех судебных разбирательств кандидатура Юрия Еханурова повторно будет предложена президентом Виктором Ющенко на пост министра обороны.