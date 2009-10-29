Открылась выставка, посвященная призывникам 1944-45 года

В Луцке ко дню освобождения Украины от фашистских захватчиков в Волынском краеведческом музее открылась передвижная выставка «Последний призыв войны».

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня там состоялась встреча с активистами общественного объединения ветеранов последнего военного призыва 1944-45 годов.

На выставке представлены фото и документы ветеранов последнего военного призыва, отражена нынешняя жизнь этих ветеранов. 65 лет назад молодых людей 1927 года рождения, в то время несовершеннолетних, призвали в армию и отправили отбывать по три срока военной службы в глубокий тыл России, рассказывают ветераны.

По словам председателя областной организации ветеранов последнего военного призыва Александра БАГНЮКА, с ноября 1944 по май 1945 года под Саратовом, на строительстве промышленного газопровода, полегли 78 волынян, еще сотни жителей Волыни после ужасных условий труда и голода вернулись домой инвалидами.

Сегодня ветераны последнего военного призыва почтили живыми цветами и минутой молчания память погибших.

Также к Дню освобождения Украины от фашистских захватчиков на Мемориале Памяти в Луцке состоялся торжественный митинг и панихида по погибшим во Второй мировой войне, которую отслужили священники Украинской православной церкви Киевского патриархата.

После митинга департамент социальной политики городского совета устроил для активистов луцкой городской организации ветеранов Украины праздничный обед.