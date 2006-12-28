Сегодня Балога и Яценюк назовут успехи ”новой команды»

Сегодня в 15.30 в Секретариате Президента состоится брифинг на тему: «Итоги года и главные успехи новой команды».

Как сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве Президента Украины, в брифинге примут участие глава Секретариата Виктор БАЛОГА, его первый заместитель Арсений ЯЦЕНЮК, заместители Александр ЧАЛЫЙ, Игорь ПУКШИН и Виктор БОНДАРЬ, а также секретарь СНБО Виталий ГАЙДУК.