Сегодня Балога и Яценюк назовут успехи ”новой команды»

08:38, 28 декабря 2006
Политика
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Брифинг пройдет в Секретариате Президента

Сегодня в 15.30 в Секретариате Президента состоится брифинг на тему: «Итоги года и главные успехи новой команды».

Как сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве Президента Украины, в брифинге примут участие глава Секретариата Виктор БАЛОГА, его первый заместитель Арсений ЯЦЕНЮК, заместители Александр ЧАЛЫЙ, Игорь ПУКШИН и Виктор БОНДАРЬ, а также секретарь СНБО Виталий ГАЙДУК.

 

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