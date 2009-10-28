Москаль выиграл у СБУ 15 тысяч гривен и уже их пристроил

Шевченковский районный суд Киева удовлетворил исковое заявление народного депутата Геннадия МОСКАЛЯ об опровержении сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, и возмещение в размере 15 тыс. грн. морального ущерба от Службы безопасности Украины.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе гражданского движения “Народная самооборона”.

Суд своим решением от 27 октября 2009 года признал недостоверной и порочащую честь, достоинство и деловую репутацию информацию в отношении Г.МОСКАЛЯ, изложенную в газете “Коммерсант-Украина” от 7 ноября 2008 года в интервью с председателем СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Суд обязал СБУ разместить на протяжении 10 дней со дня вступления судебного решения в законную силу на ведомственном интернет-сайте текст опровержения сведений в отношении Г.МОСКАЛЯ. Это же касается и газеты “Коммерсант-Украина”.

Суд также постановил взыскать в интересах Г.МОСКАЛЯ с СБУ 15 тыс. грн. морального ущерба, из заявленных в исковом заявлении 150 тыс. грн.

Деньги Г.МОСКАЛЬ просит СБУ передать на счет марафона, который проходит в Керчи, с целью сбора средств на приобретение реанимационного автомобиля.

В “Народной самообороне” сообщили, что на рассмотрении в Шевченковском районном суде Киева находятся еще 3 гражданских дела по иску Г.МОСКАЛЯ к Службе безопасности Украины, председателю СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО и бывшему заместителю председателя СБУ Тиберию ДУРДИНЦУ об опровержениях сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, и возмещении морального ущерба.