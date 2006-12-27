Блок Тимошенко не советует Черновецкому ”проталкивать грабительский бюджет”

Блок Юлии Тимошенко заявляет, что в связи с “масштабной коррупцией” с землей под руководством Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и махинациями с имуществом и средствами столицы, доходную часть бюджета Киева на 2007 год занижено втрое.

Об этом идет речь в заявлении БЮТ, переданном УНИАН.

По убеждению БЮТовцев, поддержать такой бюджет – все равно, что голосовать за уничтожение Киева.

“Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ лично освятил и, невзирая на противодействие оппозиции и общественности, нагло, на глазах всей Украины, что засвидетельствовали сотни видеокамер и телерепортажей, провел деление 350 (!!!) участков земли между ближайшим окружением. Собственность на миллионные суммы, которые могли пойти на снижение цен на жилищно-коммунальные услуги, на развитие медицины, образования, на социальные программы – украдены у жителей столицы”, - сказано в заявлении БЮТ.

Авторам заявления “неизвестно, в результате ли сеанса связи с космосом, в силу ли врожденной клептомании, ЧЕРНОВЕЦКИЙ в проекте бюджета предложил увеличить расходы на содержание Киевской горгосадминистрации на 150 миллионов гривен, при том, что структура КМДА до сих пор не утверждена”.

Также, утверждают в БЮТ, “в ручном режиме мэр собирается распределять средства программы „Турбота”, какая в руках ЧЕРНОВЕЦКОГО преобразована в фонд для подкупа киевлян мелкими подачками”.

“Коррупционная тарифная сетка нынешней киевской власти: банки и предприятия - семье ЧЕРНОВЕЦКОГО, супердорогие участки земли Киева – на подкуп депутатам Киеврады, 20-30 гривен – на подкуп простых обитателей столицы. Но, невзирая на это, мы верим, что именно киевляне, получив трагический опыт пребывания при власти ЧЕРНОВЕЦКОГО, не поддадутся опять на дешевые искушения”, - подчеркивают авторы заявления.

Блок Юлии Тимошенко отмечает, что “прежде чем принимать такой бюджет, Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ следует вспомнить слова классиков Ильфа и Петрова: „Шура, вы еще за прошлое не отсидели”. Мэру Киева надлежит понести ответственность не только за аферы с землей, но и за выведение из столичной собственности банка „Хрещатик”, за махинации в сфере энергетики, за незаконное и необоснованное повышение тарифов, за организацию избиения депутатов, за позор и бесчестие, нанесенное киевлянам”.

БЮТ не советует Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ “проталкивать грабительский бюджет, тем самым добавляя в перечень будущего судебного приговора еще одно обвинение”.

При словам авторов заявления, “раздавая землю в элитных районах Киева, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ пытается подкупом сохранить карманное большинство, при поддержке которого мечтает продлить свое пребывание в должности. Но планы мэра находятся на противоположном полюсе интересов киевлян, о чем свидетельствуют социологические исследования - около 80% киевлян, по данным Фонда „Демократические инициативы”, не хотят видеть на должности столичного председателя ЧЕРНОВЕЦКОГО”.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря депутаты Киевсовета проголосовали за принятие к рассмотрению проекта бюджета Киева на следующий год. Завтра в Киевсовете запланировано принятие бюджета города на 2007 год.