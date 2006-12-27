Под Новый год Янукович посадит пальму

31 декабря премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ побывает в Ялте.

Он примет участие в городской акции по благоустройству Ялты - высадке новой пальмовой аллеи на Набережной, сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь мэра Ялты Татьяна АГАРКОВА.

По ее информации, под Новый год городские власти Ялты приняли решение обновить пальмовую аллею и посадить 21 пальму. Пострадавшие во время пожара в ночном клубе "Торнадо" в 2005 году, но жизнеспособные пальмы с Набережной пересаживают на ряд улиц Ялты. На их место будут высажены новые пальмы одной высоты - по 2,5 м. Все они были куплены предприятием КП "РСУ "Зеленстрой" за 102 тыс. грн. в Италии.

После посадки деревьев В.ЯНУКОВИЧ посетит новогодний праздник в ялтинском Доме малютки. "Это единственное детское учреждение (в Ялте - УНИАН), где воспитываются малыши, от которых отказались матери или чьи родители лишены родительских прав", - сообщила Т.АГАРКОВА. По ее информации, Дом малютки создан еще в 1920-х годах на месте имения камергера двора Николая II П.В.Попова как учреждение общества охраны материнства и младенчества, во главе которого стоял один из первых создателей курортов Крыма врач Андрей Чмелевский.

По информации Т.АГАРКОВОЙ, сегодня в Доме малютки находится 62 ребенка от полугода до четырех лет. В том числе 28 детей от 3 до 4 лет, которые примут участие в новогоднем празднике. "Стало известно, что Дому малютки не хватает большого хорошего телевизора, так что премьеру не придется долго придумывать новогодний подарок", - отмечает пресс-секретарь ялтинского мэра.

В то же время пресс-секретарь премьера Денис ИВАНЕСКО сообщил УНИАН, что график В.ЯНУКОВИЧА уточняется и о его рабочих поездках будет сообщено дополнительно.