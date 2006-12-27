Янукович посоветовал Азарову посылать на ушко

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает недопустимым эмоциональное поведение политиков во время публичных выступлений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на пресс-конференции, комментируя высказывание первого вице-премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА в адрес депутатов во время рассмотрения в парламенте законопроекта «О государственном бюджете на 2007 год».

«Эмоции, которые иногда бывают и у мужчин, и у женщин – это, конечно, недопустимо, чтобы политики эти эмоции выплескивали в отношениях. Тем более, публично. Когда там «один на один» - можно на ушко сказать аккуратно и разрешается по-мужски. Но такие моменты бывают. Это усталость. Я не хочу оправдывать Николая Яновича (АЗАРОВА). Но тот процесс, в котором он тогда находился, был очень тяжелым», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр добавил, что он и Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО «постоянно ему (Н.АЗАРОВУ) сочувствовали». «Министр финансов очень часто бывает крайним в этом процессе. Ему приходится часто брать на себя негатив. Ведь все депутаты знают, что Николай Янович доброжелательный и не злой, но иногда случаются слабости. Он исправит свою ошибку», - отметил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, Н.АЗАРОВ, выступая в парламенте 19 декабря при обсуждении законопроекта «О государственном бюджете на 2007 год», призвал Президента подписать новую редакцию закона о госбюджете на 2007 год. Н.АЗАРОВ, обращаясь к депутатам и, заочно, к Президенту, сказал: «Нельзя быть безответственными перед своими людьми». Депутаты от БЮТ и «Нашей Украины» отреагировали на реплику первого вице-премьера дружным гулом. В ответ Н.АЗАРОВ раздраженно сказал: «Да пошли вы!», чем вызвал бурные аплодисменты зала. «Для вас это игры, а для меня - вся моя жизнь. Для меня это четырнадцатый бюджет», - пояснил Н.АЗАРОВ свою реакцию.