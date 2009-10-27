Эксперты думают, что Ющенко пытается «сыграть» Горбачева

Политические эксперты считают ошибочным шагом решение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО идти на президентские выборы как самовыдвиженец и начать свой путь кандидата с родного села Хоружевка в Сумской области.

Об этом свидетельствуют переданные агентству УНИАН данные проведенного Центром социальных технологий «Социополис» опроса экспертов.

Так, директор социальной службы «Украинский барометр» Виктор НЕБОЖЕНКО назвал решение команды В.ЮЩЕНКО «плохим политтехнологическим ходом».

«Политик, которого поддерживали миллионы избирателей, не может через пять лет имитировать из себя начинающего политика. Я понимаю, когда «технические» кандидаты или кандидат с рейтингом не больше 2% говорят о своем родном городе, родном доме, чтобы потом претендовать на всю страну, но для человека, который руководил всей страной, – это плохой вкус», - заметил эксперт.

По мнению В.НЕБОЖЕНКО, такое решение В.ЮЩЕНКО является «частью его плана стать эдаким Михаилом ГОРБАЧЕВЫМ, который хотел демократии и перестройки, но которого «съели» олигархи. Говорить же о каких-то серьезных успехах в кампании не приходится».

Директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ назвал решение В.ЮЩЕНКО баллотироваться «странным и непонятным. Я считаю, что он идет путем Михаила ГОРБАЧЕВА, который решил баллотироваться на президентских выборах и получил 1% голосов избирателей и общую нелюбовь общества. Единственное объяснение, которое я нахожу в решение ЮЩЕНКО, является подготовка почвы для своего ухода из политики с тем, чтобы говорить, что народ его не поддержал. Иначе ему тяжело говорить такое, ведь ссылаться на рейтинги нельзя. Ссылаясь же на результаты первого тура, ЮЩЕНКО сможет сказать, что обижен на свой народ и нацию, которая впоследствии поймет свою ошибку. Так сказать, подготовка к публичному уходу из политики».

Относительно Хоружевки, считает М.ПОГРЕБИНСКИЙ, Президенту необходимо «выдвижение от народа, а не от партий, особенно тех, с которыми он мог бы теоретически договориться (скажем, «Наша Украина» как бренд скомпрометирована). Поэтому, думаю, и было решено сделать выдвижение, так сказать, от Хоружевки».

Как заметил директор PR-группы «Polittech» Тарас БЕРЕЗОВЕЦ, «Президент начал кампанию в присущем для себя этнокультурном стиле – на фоне сельских церквей, плетеных заборчиков, крынок и в окружении земляков. Выдвижение кандидатом из родной Хоружевки среди толпы крестьян – эдакая инсталляция народного вече в ХХІ веке. ЮЩЕНКО любит знаковость, всегда окружает себя народным колоритом и в этот выдающийся день хотел, чтобы вокруг были только искренние почитатели».

По мнению эксперта, «в Украине уже не осталось других городов, где бы поддержка ЮЩЕНКО достигала 90%, поэтому хоружевское шоу – не столько для внешнего восприятия, сколько для внутреннего комфорта Виктора Андреевича. Ведь психологически он чувствует себя не очень уверенно. Кстати, об этом свидетельствует и желание идти самовыдвиженцем, ведь в поддержке НСНУ убежденности нет. Отсюда и убийственное как для кандидата с националистической программой, где он соревнуется за общий электорат с Олегом ТЯГНИБОКОМ, заигрывание с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ по теме совместного правительства. Как известно, именно для этого затеяна спецоперация по выходу НУ-НС из коалиции. Очевидно, не на пустом месте родилась информация о намерении ЮЩЕНКО занять после выборов должность премьера в случае победы лидера Партии регионов».

Что касается контентной части выступления В.ЮЩЕНКО, отметил Т.БЕРЕЗОВЕЦ, «по месиджах» он услышал, что «главным конкурентом для себя действующий Президент видит премьера Юлию ТИМОШЕНКО. К сожалению, в этой нише ЮЩЕНКО будет тесно, поскольку кандидатами-антитимошенковцами уже являются ЯНУКОВИЧ, БОГОСЛОВСКАЯ и ЯЦЕНЮК».

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий БАЛА считает решение В.ЮЩЕНКО с точки зрения технологий «якобы и правильным: с родных мест начинать поход в борьбе за государство и его будущность, как об этом сейчас говорит Президент. Однако выдвижение идет не от партии, а как бы от народа, что, по моему мнению, является неоправданным, особенно, считая, что парламент у нас избирается на партийной основе».

По мнению политолога, «стоило бы идти на выборы от партии, которая всегда ассоциировалась с ЮЩЕНКО, с которой он баллотировался в 2007 году. Должна была бы выдвигать кандидатуру ЮЩЕНКО все же «Наша Украина», но здесь мы видим попытку позиционировать себя, как представителя всей страны, а не одной партии или политической силы».