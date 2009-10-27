Лукаш подводит Тимошенко под статью

Нардеп от Партии регионов Елена Лукаш обратилась к Генеральному Прокурору Украины Александру Медведько с заявлением о совершении Юлией Тимошенко преступления. Об этом сообщила пресс-служба ПР.

«Во время селекторного совещания с руководителями областных государственных администраций по вопросу выдачи земельных актов премьер-министром Ю.В. Тимошенко была распространена информация о том, что ею дано поручение Министерству внутренних дел Украины относительно проведения провокаций получения взятки должностными лицами, которые занимаются выдачей земельных актов с целью выявления взяточников”, - напомнила Лукаш.

Данный факт, по мнению нардепа, дает основания считать, что в действиях премьера усматриваются признаки покушения на преступление, предусмотренное статьей 370 Уголовного кодекса Украины «Провокация взятки» в виде подстрекательства, а также признаки преступлений, предусмотренных частью первой статьи 343 УК «Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа» и частью второй статьи 344 «Вмешательство в деятельность государственного деятеля», - говорится в обращении Елены Лукаш.

Лукаш просит генпрокурора считать депутатское обращение сообщением о совершении преступления и принять исключительные меры прокурорского реагирования для прекращения и устранения возможности подобного в дальнейшем. Также она напомнила, что деятельность Кабинета Министров и премьер-министра должна основываться на четком и неуклонном соблюдении положений Конституции и законов Украины. Поэтому любые попытки совершить действия, которые выходят за установленные границы их полномочий, будут незаконными, и как следствие - преступными.