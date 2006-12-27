Лукаш написала заявление о сложении депутатских полномочий

Первый заместитель министра Кабинета Министров Украины Елена ЛУКАШ написала и направила в Верховную Раду заявление о сложении депутатских полномочий в связи с переходом на работу в правительство.

Об этом Е.ЛУКАШ сообщила сегодня корреспонденту УНИАН.

«Я написала заявление еще на прошлой неделе», - сказала Е.ЛУКАШ.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября Кабинет министров назначил народного депутата из фракции Партии регионов Е.ЛУКАШ первым заместителем министра Кабинета министров - начальником Управления правового обеспечения Секретариата Кабинета министров Украины.

7 декабря координатор парламентского большинства, лидер фракции Партии регионов в Верховной Раде Раиса БОГАТЫРЕВА пообещала, что Е.ЛУКАШ напишет заявление о сложении депутатских полномочий в ближайшее время.

Член фракции “Наша Украина” Николай ОНИЩУК заявлял, что Е.ЛУКАШ нарушает Конституцию, совмещая должность в Кабмине со статусом народного депутата.