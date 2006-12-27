Как украинцы относятся к отставкам Луценко и Тарасюка (соцопрос)

Украинцы не поддерживают действия антикризисной коалиции относительно отставки министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО и министра иностранных дел Бориса ТАРАСЮКА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, обнародованные сегодня на пресс-конференции в Киеве директором политико-правовых программ Центра Юрием ЯКИМЕНКО.

В частности, отрицательно относятся к отставке Ю.ЛУЦЕНКО 39,5% респондентов, согласны с такими действиями коалиции – 31,6%, затруднились с ответом на этот вопрос 15,3%, а 13,5% вообще указали, что их не интересует этот вопрос.

При этом 19% респондентов считают, что причиной отставки Ю.ЛУЦЕНКО стало его несогласие с политическим курсом правительства и коалиции, 14,9% - его неудовлетворительная работа в должности министра, 14,8% - желание правительства и коалиции нанести вред Президенту и уменьшить его влияние на ситуацию в государстве.

В то же время 12,8% респондентов считают, что Ю.ЛУЦЕНКО был отправлен в отставку в связи с тем, что его деятельность вредила интересам бизнеса, связанного с правительством и коалицией, 12,1% - в связи со злоупотреблением им служебным положением и коррупционными действиями, 4,6% респондентов назвали другие причины, а 21,8% опрошенных не смогли ответить на этот вопрос.

При этом 32,4% респондентов отрицательно отнеслись к действиям коалиции относительно отставки Б.ТАРАСЮКА, 28% - поддержали такое решение, 21,6% - отметили, что им трудно ответить на этот вопрос, а 18% указали, что их вообще не интересует эта тема.

Главной причиной отставки Б.ТАРАСЮКА 18,7% респондентов назвали его несогласие с политическим курсом правительства и коалиции. В то же время 14,9% считают, что он был отправлен в отставку в связи с неудовлетворительной работой в должности министра, 17,4% - желанием правительства и коалиции нанести вред Президенту и уменьшить его влияние на ситуацию в государстве. При этом 6,3% респондентов считают, что Б.ТАРАСЮК лишился портфеля министра в связи с тем, что его деятельность вредила интересам бизнеса, связанного с правительством и коалицией, 6,6% - в связи со злоупотреблением им служебным положением и коррупционными действиями, 4,5% респондентов назвали другие причины, а 31,6% опрошенных не смогли ответить на этот вопрос.

Исследование проводилось с 15 по 21 декабря этого года во всех областях Украины. В частности, был опрошен 2 тыс. 1 респондент в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.