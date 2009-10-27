Газзаев посоветовал Алиеву больше работать

Главный тренер киевского "Динамо" Валерий Газзаев считает, что Александр Алиев должен работать и в дальнейшем, чтобы попасть в основной состав.

"Почему я должен искать с кем-то общий язык. Все должны тренироваться и работать. То же касается и самого Алиева.

Все зависит от него. У нас 28 игроков, которые хотят играть. Все пытаются играть, и все хорошие игроки. Если бы была возможность, я всех бы ставил в основной состав", - рассказал Газзаев в интервью программе "Відверто про футбол".

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