Пинзеник прокомментировал ”достижения” Януковича

Одним из «достижений» действующего правительства лидер партии “Реформы и порядок” и экс-министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК считает ежемесячное уменьшение реальной зарплаты.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПРП.

«С момента прихода к власти нового правительства уровень реальной заработной платы последовательно снижается», - отметил сегодня В.ПИНЗЕНИК, комментируя по просьбе журналистов заявления о достижениях, прозвучавших на заседании правительства.

«В августе реальная зарплата снизилась на 0,5%, в сентябре – на 0,7%, в октябре – на 2,4%, в ноябре – на 0,3%”, - подчеркнул В.ПИНЗЕНИК.

Он отметил, что данные официальной статистики свидетельствуют о том, что каждый месяц за этот период рост цен превышал темпы изменения заработной платы.

Экс-министр финансов напомнил, что рост ВВП сейчас «вытягивает» отрасли, связанные с доходами граждан, в первую очередь, жилищное строительство, промышленность строительных материалов и торговля. «Уменьшение реальных доходов граждан может негативно повлиять на темпы роста валового внутреннего продукта, - сказал В.ПИНЗЕНИК. - Нынешнее правительство должно это понимать и учитывать, а не наоборот – многими решениями демонстрировать политику на свертывание социально ориентированной рыночной экономики».

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, открывая сегодня заседание Кабинета министров, высказал прогноз, что уровень роста ВВП по итогам социально-экономического развития в 2006 году будет составлять 7%.

«Средний показатель уровня роста экономики за 5 последних месяцев года составляет около 8,3%. Я надеюсь, что до конца года мы выйдем на уровень 7%, а динамика роста сохранится и в 2007 году», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.