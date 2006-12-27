Новый губернатор Сумщины обещает кадровые чистки

Новый председатель Сумской областной государственной администрации Павел КАЧУР планирует осуществить в регионе кадровые изменения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции после представления его административно-хозяйственному активу области.

«Изменения будут. Но я знаю, что Сумская область богата людьми, способными выполнить задачи, которые ставит Президент», - сказал П.КАЧУР.

Отвечая на вопрос, который ему задавался как экс-министру по вопросам строительства и ЖКХ, относительно перспектив деятельности отрасли ЖКХ, П.КАЧУР сказал, что поддерживает идею частичного финансирования отрасли из местного бюджета. «Но я отмечаю техническое переоснащение отрасли, которое должно решаться через тарифную политику. Моя позиция, как министра, была и остается сейчас, что техническое переоснащение должно быть общей ответственностью государства, территориальной общины и коммунальных предприятий. Это будет решение проблемы как тарифной политики, так и решения вопросов качества предоставленных услуг», - сказал П.КАЧУР.

Кроме того, новый председатель Сумской ОГА сообщил, что уже определил для себя приоритеты для дальнейшей работы в регионе. «Но я был бы недальновидным, если бы все приоритеты объявлял сейчас. Я думаю, что в пределах месяца мы представим не только приоритеты, но и конкретный план действий», - сказал П.КАЧУР.

П.КАЧУР также сообщил журналистам, что будет присутствовать сегодня на сессии Сумского областного совета, где будет рассматриваться областной бюджет на 2007 год и программа экономического и социального развития области на следующий год.

«На сессии буду присутствовать, хотя с бюджетом Сумской области еще не знаком. Но вопросы бюджета для меня будут не просто формальными, а будут предметом подробного анализа по всем источникам, в том числе по добыче в области нефти и газа. К бюджету отношусь как к документу, который определяет политику на целый год», - сказал П.КАЧУР.

При этом он подчеркнул, что его «принципиальная» позиция заключается в том, что налоги должны платиться там, где зарабатываются деньги. «Будем решать проблему, когда налогоплательщики, которые работают на территории области, регистрируются в Киеве», - сказал П.КАЧУР.

В завершение пресс-конференции П.КАЧУР рассказал, что праздник Рождества Христова традиционно будет отмечать в семейном кругу во Львове, а где будет праздновать Новый год – покажут следующие дни его работы в новой должности.

На пресс-конференции присутствовала пресс-секретарь П.КАЧУРА Ирина БОГДАН, которая приехала с ним из Киева и будет работать в дальнейшем в Сумской ОГА.

Присутствующий на пресс-конференции глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА, который представил сегодня П.КАЧУРА активу области, сообщил журналистам, что «сейчас нет абсолютно никаких предпосылок для смены руководства в других областях». При этом он отметил, что «ничего стабильного нет, и что будет в 2007 году – покажет время».