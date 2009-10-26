Ющенко хочет устроить Еханурову перезагрузку

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует внести кандидатуру Юрия ЕХАНУРОВА на должность министра обороны Украины.

Об этом сообщила глава Секретариата Президента Вера УЛЬЯНЧЕНКО в интервью газете «КоммерсантЪ - Украина», опубликованном сегодня.

Отвечая на вопрос, почему Президент до сих пор не внес кандидатуру министра обороны на рассмотрение парламента, В.УЛЬЯНЧЕНКО отметила, что это произойдет после завершения рассмотрения иска Ю.ЕХАНУРОВА об освобождении его с должности министра обороны: «Ждем решения суда, который докажет невиновность человека в нарушениях, которые ему инкриминировались. Вы же слышали, премьер обещала, что будет расследование деяний Ю.ЕХАНУРОВА на посту министра, обещала уголовное дело. Где оно?».

По словам главы Секретариата Президента, Ю.ЕХАНУРОВА обвинили в серьезных преступлениях. Она подчеркнула, что Президент не может «просто так взять и отказаться от поддержки человека, которого безосновательно опорочили, сказать, чтобы он сам продолжил судиться».

В.УЛЬЯНЧЕКО подчеркнула, что после завершения судебных разбирательств Президентом на пост министра обороны будет снова предложена кандидатура Ю.ЕХАНУРОВА.

Как сообщал УНИАН, 5 июня 2009 года Верховная Рада освободила Ю.ЕХАНУРОВА с должности министра обороны Украины.

Ю.ЕХАНУРОВ обжаловал увольнение, однако Окружной аминсуд Киева не принял позитивное для него решение, ссылаясь на решение Конституционного Суда от 11 декабря 2007 года, в котором говорится, что “Верховная Рада может реализовать свои полномочия об освобождения премьер-министра, министра обороны и министра иностранных дел и без представления Президента Украины”.

В то же время, по мнению политика и юристов, которые консультируют Ю.ЕХАНУРОВА, был нарушен закон о Кабинете министров.

“Также существует вопрос трактовки решения Конституционного Суда”, - отметил Ю.ЕХАНУРОВ.

16 октября Ю.ЕХАНУРОВ обжаловал решение суда, который не удовлетворил его иск об освобождении с должности министра обороны. Как сообщил УНИАН источник в Секретариате Президента, в настоящее время в Апелляционном административном суде г. Киева рассматривается апелляционное обжалование решения Окружного административного суда столицы от 15 июля 2009 года, который не удовлетворил иск о признании незаконным постановления Верховной Рады об освобождении Ю.ЕХАНУРОВА с должности главы военного ведомства.