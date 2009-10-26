Ульянченко об особенностях избирательной кампании Ющенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не пойдет в отпуск на период президентской избирательной кампании.

Об этом сообщила глава Секретариата Президента Вера УЛЬЯНЧЕНКО в интервью газете «КоммерсантЪ - Украина», опубликованном сегодня.

«Конечно, в отпуск он не пойдет. А чтобы избежать обвинений в незаконной агитации, Виктор ЮЩЕНКО решил использовать для агитационной работы исключительно выходные дни и официальное нерабочее время», - сказала она.

По словам В.УЛЬЯНЧЕНКО, это будет касаться и агитационных поездок В.ЮЩЕНКО по областям, которые будут отличаться.

В частности, привела пример В.УЛЬЯНЧЕНКО, в пятницу Президент в Харькове проводит рабочее совещание с участием министров, где даются поручения, принимаются отчеты, а в выходные он будет проводить встречи с гражданами, отвечать на их вопросы и рассказывать о своей избирательной кампании.

В то же время глава Секретариата Президента обратила внимание, что все главы областных и районных администраций, которые станут руководителями штабов, уйдут в отпуск. «Они не будут использовать служебные кабинеты, автомобили и будут работать только на выборы», - подчеркнула она, добавив, что, в отличие от 2004 года, теперь ни в одной администрации не будут размещать избирательные штабы.

Также, заявила В.УЛЬЯНЧЕНКО, «не будет штаба и на Банковой – тут не будут сидеть технологи, сюда не будут свозиться данные и так далее».