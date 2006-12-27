Янукович: страна вышла на финишную прямую
Премьер проводит заседание Кабмина
Реформа местного самоуправления является органичным продолжением конституционной реформы, заявил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня, открывая заседание правительства.
Как передает корреспондент УНИАН, он сказал: «Без реформы местного самоуправления не будет окончательной модели формирования власти. Парламентско-президентская модель управления страной должна в 2007 году на 100 процентов реализоваться в жизнь».
По словам В.ЯНУКОВИЧА, еще многое предстоит сделать для обеспечения выполнения полмочий регионами и повышения их ответственности.
«Мы должны создать такую систему власти, которая будет работать как единый механизм, чтобы мы сделали власть эффективной, и это ощутило общество», - подчеркнул он.
Между тем, глава правительства считает, что страна фактически вышла «на финишную прямую по формированию законодательной базы для реализации политической реформы».