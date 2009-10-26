ПР может вернуть Калашникова - журналисты возмущены

Намерения представительницы Партии регионов, Анны Герман вернуть к активной политической жизни экс-депутата этой политической силы Олега Калашникова вызвали критику журналистов.

Председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова и информации Анна Герман заявила, что Олег Калашников «довольно дорого заплатил за свою ошибку», и что она будет добиваться возвращения его «в ряды активных партийцев». Как известно, Калашников был фигурантом скандала по нападению на съемочную группу одного из украинских телеканалов в 2006 году.

В ответ на это заявление комитет Киевского независимого медиа-профсоюза выразил резкий протест. Как сказал "Немецкой волне", комментируя эту ситуацию, политолог Виктор Небоженко, выступление Анны Герман в защиту Калашникова равнозначно тому, что она сама натравливает на него журналистов.

В то же время президент Академии украинской прессы Валерий Иванов выразил разочарование позицией медиа-профсоюза. «Такое впечатление, что дело Калашникова – это некий повод, с помощью которого можно пиариться». Эксперт считает в настоящее время более важными другие проблемы украинских СМИ, в частности, метод освещения прессой дела по развращению несовершеннолетних, заангажированность работников масс-медиа во время президентской кампании и новые формы давления на журналистов со стороны владельцев СМИ.