Сегодня сумчанам представят нового губернатора

В среду, 27 декабря, в Сумах состоится представление нового председателя Сумской областной государственной администрации Павла КАЧУРА.

Как передает корреспондент УНИАН, в ОГА не смогли точно сообщить, кто именно будет представлять активу области нового руководителя.

Церемония представления начнется в малом зале заседаний Дома советов приблизительно в 10.30 и закончится через полтора часа, поскольку в этом же помещении в 12.00 начнется сессия областного совета по вопросу принятия бюджета области на 2007 год.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом назначил П.КАЧУРА председателем Сумской областной государственной администрации. Другим указом глава государства освободил его от должности советника Президента.