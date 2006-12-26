Как Катеринчук будет строить новую партию

Народный депутата Украины Николай КАТЕРИНЧУК заявляет, что модель новой политической партии "на сто процентов будет отличаться от НСНУ, в том числе и финансово”.

Об этом политик заявил во время встречи с житомирянами в областном доме профсоюзов.

Как передает корреспондент УНИАН, на встречу, в частности, прибыли бывшие члены Житомирской районной ячейки НСНУ, которые 25 ноября на районной конференции в селе Сингуры Житомирского района приняли решение о самороспуске Житомирской районной организации политической партии "Народный Союз Наша Украина". Обращаясь к ним, Н.Катеринчук определил их как людей, "которые почувствовали, что не могут быть обиженными и преданными". Он также сказал о своем намерении идти вместе с этими людьми "на десятки лет вперед в этой политике".

"Вы будете абсолютно независимы в решении всех своих вопросов, но будете иметь все права по влиянию на ту политику, которая будет осуществляться в партии", - сказал Н.Катеринчук, отметив, что планируется внедрение работы кадровых комиссий. "Будет действовать налоговый клуб, а также будет действовать существующая уже пять лет социальная программа "народный адвокат", -сказал Н.Катеринчук . Он также отметил то, что в новой партии, "бизнес не будет допускаться к принятию ключевых решений". По словам политика, новая партия (ориентировочное название которой "Европейская партия "Україна"") не будет строиться под "звезд политики".