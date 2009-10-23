Винский считает, что нардепы «интеллигентно» обманули людей

Председатель Центрального оргкомитета народно-патриотического объединения “За демократию и справедливость” Иосиф ВИНСКИЙ считает, что Верховная Рада Украины должна принять закон об отмене неприкосновенности до проведения второго тура выборов Президента.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НПО “За демократию и справедливость” со ссылкой на И.ВИНСКОГО.

Он считает, что следующую сессию парламента обязательно нужно начать с рассмотрения этого законопроекта, потому что именно на ней этот проект должен быть окончательно принят после получения заключения Конституционного Суда.

«Если бы тот вариант, который прошел Конституционный Суд, проголосовали, сегодня бы все было решено. И это было бы правильно. То, что произошло, - это полумера. Я считаю, что с таким “интеллигентным” обманом наших граждан пора заканчивать, а не надеяться, что люди этого не видят”, - сказал И.ВИНСКИЙ.

Лидер народно-патриотического объединения напомнил, что 85% населения считают необходимым лишить народных депутатов Украины неприкосновенности, и соответствующий законопроект уже был принят парламентом и получил положительное заключение Конституционного Суда. “Но депутаты решили начать всю процедуру сначала, добавив в проект еще и снятие неприкосновенности с Президента”, - сказал он.

“Позиция граждан понятна. Был референдум по этому поводу. Люди высказались, они не хотят, чтобы депутаты имели этот статус. Не хотят те, кто формирует Верховную Раду, те, кто за нее голосует», - отметил И.ВИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 20 октября предварительно одобрила и направила в Конституционный Суд законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно гарантии неприкосновенности для отдельных должностных лиц). За это проголосовали 390 депутатов, в частности, 171 депутат от Партии регионов, 150 – от БЮТ, 19 – от “Нашей Украины – Народной самообороны”, 27 – от Коммунистической партии, 19 – от Блока Литвина, 4 - внефракционных.

В соответствии с процедурой, законопроект должен быть принят окончательно двумя третями народных депутатов от конституционного состава парламента после получения положительного заключения Конституционного Суда.