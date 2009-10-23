Ульянченко подтвердила, что в НУНС возможна рокировка

Народные депутаты НУНС вчера возобновили сбор подписей за отставку председателя фракции Николая Мартыненко, пишет «Коммерсантъ-Украина». Правда, информацию о существовании подписного листа открыто подтвердили лишь несколько народных депутатов. "Я лично сегодня (22 октября) поставил свою подпись,– заявил Владимир Вязивский.– Сейчас руководство нашей фракции высказывает позицию, которую большинство не поддерживает. Именно в этом контексте будет справедливо переизбрать руководство на то, которое бы формально отвечало настроению в самой фракции".

В секретариате президента (СП) не скрывают, что им известно о намерении депутатов. "Сегодня действительно активизировалась работа по данному направлению, и вполне вероятно, что решение об избрании Вячеслава Кириленко (лидером фракции) будет принято",– сказала глава СП Вера Ульянченко.

Как известно, Николай Мартыненко возглавил фракцию 16 января – после того, как Вячеслав Кириленко подал в отставку в знак протеста против решения 37 из 72 депутатов фракции НУНС подписать коалиционное соглашение с БЮТ и блоком Литвина.

По словам собеседников Ъ, решение о снятии господина Мартыненко с поста председателя фракции и назначении на эту должность Вячеслава Кириленко может быть принято либо уже сегодня, либо на следующей неделе.

По информации издания, инициаторами отставки господина Мартыненко выступили депутатские группы "За Украину!" и "Единый центр". Один из депутатов фракции НУНС, пожелавший остаться неназванным, добавил, что поддержать господина Кириленко уже выразили готовность депутаты Украинской народной партии и часть депутатов от Руха. Против выступают представители гражданского движения "Народная самооборона".

Мнения народных депутатов относительно последствий, к которым может привести смена руководства НУНС, разделились.

– Те, кто задумал этот сценарий, наверняка хотят вывести фракцию НУНС из коалиции,– считает заместитель председателя фракции НУНС Тарас Стецькив. А Андрей Парубий заверяет, что в случае смены руководства фракции "существенных изменений" в Раде не произойдет.

– Согласно Конституции, развал коалиции не означает автоматической отставки правительства. Это может произойти либо по решению Верховной рады, либо если будет сформировано новое большинство,– сказал господин Парубий.