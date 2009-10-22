Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО инициирует создание специального Интернет-портала для обеспечения эффективной коммуникации между обществом и властью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на учредительном форуме Всеукраинского народного собрания.

«Я считаю, что интеллектуальная команда, которую вы предложите, должна создать Интернет-продукт – хорошую программу, которая позволит в профессиональных кругах общественных организаций вместе с правительством обсудить, создать сравнительную таблицу, где можно к каждому пункту дать свои замечания, предложения и учесть их», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, благодаря такому проекту общественные и профессиональные организации получат возможность разрабатывать и вносить на рассмотрение правительства нормативные акты – проекты законов, постановлений и распоряжений Кабмина, а также ведомственных актов.

«Документ, который создан в одностороннем порядке, абсолютно не воспринимается, и поэтому мы сегодня должны говорить о другом уровне – какая реформа нужна стране, во-вторых, какие нормативные акты обеспечивают эти реформы, в-третьих – абсолютный контакт как по вертикали, так и по горизонтали со всеми профессиональными и общественными кругами, которые являются специалистами именно в этом, чтобы документ родился безукоризненным, квалифицированным и нужным стране», - подчеркнула она.

Глава правительства считает, что только сильный нормотворческий процесс может стать залогом успешной реализации реформ.