В следующем Кабмине Тимошенко хочет видеть «самовыдвиженцев»?

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предлагает кардинально изменить кадровую политику в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на учредительном форуме Всеукраинского народного собрания.

«Как формируется кадровая политика в государстве, и сколько еще будет продолжаться такая ситуация, когда одно село может стать кадровой базой для всей страны?», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время глава правительства отметила, что и в селе, и в городах рождаются достойные люди, которые могут работать в государственных органах управления.

По ее мнению, также необходимо изменить принципы формирования следующего правительства. Ю.ТИМОШЕНКО считает, что кандидаты на должности в правительстве должны согласовываться с общественными и профессиональными организациями, профсоюзами. В то же время она не исключила возможности самовыдвижения.

«После общественного обсуждения должно быть рейтинговое голосование – как подсказка премьер-министру, для того, чтобы можно было определить лучшего из лучших, а после того из тех, кто не прошел на должность министра, выбрать заместителей, руководителей департаментов. И я абсолютно готова к такой модели», - объяснила глава правительства.

«Я больше не хочу ни семейного болота, я имею в виду кумовьев, сватов и друзей, и не хочу больше партийного болота, там где также не все просто, как кажется», - заявила премьер-министр.