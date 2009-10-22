Тимошенко угрожает чиновникам уголовными делами

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает увольнять чиновников земельных органов, а также возбуждать уголовные дела в случае невыполнения ими решения правительства об упрощенном порядке выдачи земельных актов на приусадебные участки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на селекторном совещании по вопросам оформления земельных актов.

«Руководители государственных земельных структур, а также руководители кадастровых служб, которые не проводят соответствующие операции и не предпринимают соответствующие шаги, уже на сегодняшний день уволены. И этим не закончится. Если мы будем где-то еще регистрировать, что они не выполняют свои полномочия, мы будем возбуждать уголовные дела», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства предупредила всех чиновников об ответственности. «Я предупреждаю, и предупреждаю достаточно радикально. Мне каждый день будут класть на стол руководители Госкомзема и Государственного земельного кадастра, поименно, всех преступников, которые сегодня людям не выдают акты», - заявила она.

Ю.ТИМОШЕНКО также пообещала объявлять фамилии председателей сельских и поселковых советов, которые не принимают заявления от граждан. «Мы будем находить управу», - отметила премьер-министр.

«У нас существует структура исполнительной власти – главы областных государственных администраций, председатели районных организаций. Я понимаю, что сегодня эти люди в большинстве, к сожалению, выполняют политический заказ и не делают то, что они должны делать, чтобы люди получили акты. Я не имею возможности сегодня принимать кадровые решения. Но я хочу сказать, что у меня очень хорошая память, и за каждое такое преступление против людей вы будете отвечать все равно», - предупредила глава правительства.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, лучше всего организована работа по выдаче земельных актов в Черкасской и Днепропетровской области, а хуже всего – в Харьковской, Тернопольской, Донецкой, Киеве и Севастополе.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим постановлением №844 от 5 августа с.г. «Некоторые вопросы реализации права собственности на землю гражданами Украины в 2009 году» утвердил Порядок бесплатного оформления и выдачи гражданам Украины в 2009 году государственных актов на право собственности на земельные участки. Правительство выделяет на выдачу госактов 507 млн. грн.

При этом Госкомзем подтвердил реалистичность введения упрощенной процедуры выдачи гражданам актов на землю, согласно которой до конца текущего года планируется завершить выдачу госактов под строительство и обслуживание жилого дома и сооружений, под индивидуальное крестьянское хозяйство в пределах населенного пункта и садоводство.

По данным Госкомзема, на 13 октября с.г. в Украине бесплатные государственные акты на право собственности на землю получили 0,5% граждан, которые обращаются с заявлениями об их получении.